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Сибіга прокоментував заяви Кремля про припинення вогню: якщо справді хочете миру – не чекайте 8 травня

Україна готова почати перемир'я в будь-яку дату. 

Сибіга прокоментував заяви Кремля про припинення вогню: якщо справді хочете миру – не чекайте 8 травня
Фото: МЗС

Якщо Росія справді хоче миру, то повинна зупинити вогонь негайно, а не чекати 8 травня. Так український міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російські заяви про припинення вогню до дня перемоги в Другій світовій війні.

У дописі в X український міністр зазначив, що Україна готова підтримувати тривалий і повний режим припинення вогню. І вона вже це пропонувала.

"Для чого чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і від будь-якої дати на 30 днів – це було б реальністю, а не просто для параду. Україна готова підтримувати тривале, міцне і повне припинення вогню", – підкреслив він. 

Сьогодні в Москві заявили про рішення оголосити "перемир'я" з 8 до 11 травня – у дні святкувань перемоги в Другій світовій війні, яку в Росії називають "вітчизняною війною".

  • Попереднього разу Кремль оголошував про припинення вогню на Великдень, але російська армія провела понад 2900 обстрілів, а також продовжувала штурмові дії
  • Україна дала згоду на Великоднє припинення вогню, але попередила, що в разі російських обстрілів відповідатиме тим же. Крім того, вона запропонувала продовжити режим припинення вогню і після Великодня, але Росія не дала відповіді та відновила бойові дії в повну силу. 
  • Загалом же Україна згодна і на безумовне припинення бойових дій, і на зупинку ударів по інфраструктурі, про що неодноразово заявляла. Але Росія прагнення до цих кроків не демонструє. Натомість вона сама оголошує "припинення вогню", прив'язуючи їх до якихось дат. Це відбувається на тлі погроз Вашингтона вийти з переговорного процесу та вжити додаткових заходів проти Росії. А також – на тлі бажання Кремля провести черговий парад у Москві. 
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