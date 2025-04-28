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Україні вдалося повернути ще 4 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

З початку 2025 року із ТОТ Херсонщини вдалося повернути 39 дітей.

Україні вдалося повернути ще 4 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

Із тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Це — три хлопчики та дівчинка. Найменшій дитині — 10 років, найстаршій — сімнадцять. Серед врятованих — хлопець, якого окупанти примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність", — каже Прокудін. 

Юнак разом з іншими евакуйованими дітьми вже на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Прокудін відзначає, що рятувальна місія проходила у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за підтримки БО "Save Ukraine".

З початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.

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