Сирський: збільшено обсяг та зміст навчальної програми з базової загальновійськової підготовки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну комплексну нараду з питань базової, фахової та колективної підготовки військовослужбовців (БЗВП).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський наголосив, що від якості підготовки залежить рівень виконання завдань та, найголовніше - збереження життя і здоров’я українського воїна.

"Ми збільшили обсяг та зміст навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) - тепер маємо неухильно підвищувати її якість", - зазначив він.

Наразі основні зусилля зосереджуються на комплектуванні посад інструкторів - як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів. Сирський заслухав доповіді відповідальних посадових осіб, зокрема заступника головнокомандувача ЗСУ бригадного генерала Олега Апостола, який курує напрямок базової підготовки.

"У цій царині залишається чимало невирішених питань; вони були проаналізовані під час наради - разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні Сили", - зазначив Сирський.

Він також розповів, що для армії створюють інформаційно-комунікаційну систему “Портал вивчення та впровадження досвіду”, що дозволить систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали АПД (AAR, аналіз проведених дій) тощо.

Також вносяться зміни в діючі курси підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів.

Наразі вже модернізовано програму навчання в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме - особливостей використання турнікетів - уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем.

Окрему увагу приділили реалізації експериментального проєкту із залучення до служб громадян 18–24 років. У проєкті беруть участь вже 24 бригади ЗСУ. Головнокомандувач визначив завдання, зокрема - для посилення груп інструкторів у рамках проєкту.