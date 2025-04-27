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ЗСУ продовжують активні захисні дії на території двох областей РФ, ‒ доповідь Сирського

На середину цього дня на фронті відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій, бої тривають. 

ЗСУ продовжують активні захисні дії на території двох областей РФ, ‒ доповідь Сирського
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

На середину цього дня на фронті відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій, бої тривають. 

Про це йдеться у доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, повідомив президент Володимир Зеленський.

На багатьох напрямках ситуація залишається складною.

Окупант продовжує спроби наступів. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. 

Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей.

“За результатами бойових дій на особливу вдячність заслуговують: 3-тя бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку, та 59-та окрема штурмова бригада Сил безпілотних систем”, ‒ йдеться у повідомленні.

Також варто сьогодні відзначити дії 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 47-ї окремої механізованої бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, додав Сирський.

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