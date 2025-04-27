ЗСУ знищили техніку та позиції окупантів на Харківському напрямку

На Харківському напрямку за допомогою FPV-дронів ЗСУ знищили техніку та три позиції окупантів.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Днями на Харківському напрямку прикордонники з 4-го прикордонного загону успішно застосували FPV-дрони для ураження ворожих цілей.

Завдяки точним ударам було знищено один транспортний засіб, міномет, гармату, а також ліквідовано три позиції російських окупантів.

Ця операція стала частиною постійної боротьби українських сил оборони проти агресора.

Пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону Держприкордонслужби продовжують виконувати бойові завдання, ефективно використовуючи дрони для точних ударів по ворожій техніці та укріпленням.