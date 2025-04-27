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Українська ППО за тиждень знищила понад 840 російських дронів і ракет

Знищено понад 790 ворожих безпілотників.

Українська ППО за тиждень знищила понад 840 російських дронів і ракет
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Cили ППО за тиждень знищили над Україною 841 ворожу ціль. Пілоти Повітряних сил завдали десятки ударів по ворожих позиціях із застосуваннням авіаційних бомб і ракет різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, Сили оборони знищили 48 російських ракет: 31 крилату типу Х-101/Х-55СМ, сім балістичних "Іскандер-М/KN-23", шість крилатих типу "Калібр", чотири керовані авіаційні Х-59/69.

Також оборонці неба знищили 793 безпілотники загарбників: 442 ударні типу Shahed, 114 розвідувальних і 237 одиниць інших типів.

Авіація Повітряних сил ЗСУ протягом тижня здійснила близько 160 літаковильотів, зокрема понад 90 - на винищувальне авіаційне прикриття, близько 50 - на вогневе ураження й авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки ударів по ворожих позиціях із застосуваннням авіаційних бомб і ракет різних типів. Уразили командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, місця скупчення живої сили та військової техніки російської армії.

  • Сили ППО у ніч на 27 квітня знищили 57 ударних безпілотників із 149 БпЛА, 67 дронів-імітаторів не досягли цілей.
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