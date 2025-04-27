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Сили ППО уночі знищили 57 "Шахедів", 67 ворожих безпілотників не досягли цілей

РФ атакувала Україну 149-ма ударними БпЛА.

Сили ППО уночі знищили 57 "Шахедів", 67 ворожих безпілотників не досягли цілей
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Сили ППО у ніч на 27 квітня знищили 57 ударних безпілотників із 149 БпЛА, 67 дронів-імітаторів не досягли цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 27 квітня РФ атакувала Україну 149-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Фото: повітряні сили

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

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