Головне за суботу, 26 квітня: авіаудар по Костянтинівці, понад 160 боєзіткнень, похорон Папи Римського Франциска

Бойові дії на Донеччині, 162 бойових зіткнення, ворожі обстріли, вибух в іранському порту. Яким запам’ятається 1158-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 квітня на фронті відбулося 162 бої.

Ворог найактивніший на Покровському напрямку. Сьогодні там зафіксовано 59 штурмових та наступальних дій.

На Торецькому напрямку ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 квітня – в новині.

Упродовж дня російські окупанти завдали авіаударів та атакували дронами міста Донецької області. Унаслідок обстрілів 3 людини загинули і 7 поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Костянтинівку росіяни скинули 8 авіабомб, унаслідок чого 2 людини загинули і 5 дістали поранення. Пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 6 складів, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

Збій в роботі онлайн-сервісів у суботу вранці стався через знеструмлення будівлі хмарного сервісу De Novo, повідомив генеральний директор компанії Максим Агеєв.

За його словами, аварія сталася під час регламентних робіт із оновлення і заміни джерел безперебійного живлення. Нештатне спрацювання систем автоматичного перемикання призвело до блокування доступу до акумуляторних батарей і дизель-генераторів. Агеєв додав, що це перший подібний інцидент в історії De Novo з 2008 року. Він також підкреслив, що ознак хакерської атаки не зафіксували.

Збій тривав з 08:03 до 08:17 і був ліквідований впродовж трьох годин. Станом на 11:10 роботу всіх користувачів публічної хмари повністю відновили.

Через технічний збій тимчасово не працював сервіс «Дія», безконтактна оплата проїзду в метро та деякі інші сервіси.

Сьогодні, 26 квітня, після церемонії прощання на площі Святого Петра у Ватикані, у якій взяли участь світові лідери, Папу Франциска поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре (церква на Есквілінському пагорбі, одна з чотирьох головних базилік Рима).

Як повідомляє Ватикан, церемонія поховання тривала близько пів години. Після останньої молитви труна була опечатана.

У похороні Папи Франциска взяли участь 130 делегацій з усього світу, у тому числі низка світових лідерів, зокрема Дональд Трамп, Емманюель Макрон, Кір Стармер, Володимир Зеленський та інші. Крім того, на прощанні були присутні близько пів мільйона паломників.

Докладніше – в новині.

Володимир Зеленський у Римі мав також розмови з кількома європейськими та світовими лідерами.

У порту Раджаї неподалік від Бандар-Аббаса, що на півдні Ірану, стався потужний вибух. Спочатку було відомо про 281 постраждалу особу, згодом писали про 406 постраждалих. Пізніше повідомили про понад 500 постраждалих та чотирьох загиблих.

Про це пишуть державні іранське агентство IRNA, CNN та АР.

Порт є головним об'єктом для контейнерних перевезень для Ісламської Республіки. Через порт проходить близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

Агенція АР повідомила, що вибух імовірно пов’язаний з вантажем хімічного інгредієнта, який використовується для виготовлення ракетного палива.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував Путіна за нещодавні удари по українських населених пунктах.

Він написав, що Росія не мала жодної причини для того, аби обстрілювати ракетами мирні райони, міста й села України. "Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше, через "банківські операції" чи "вторинні санкції? Занадто багато людей гине", – йдеться у повідомленні.

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