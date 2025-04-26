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В Україні в неділю переважно без опадів, вдень буде до +16°

У Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки, а вдень буде 10-12° тепла.

В Україні в неділю переважно без опадів, вдень буде до +16°
Ілюстративне фото: Київ
Фото: EPA/UPG

У неділю, 27 квітня, в Україні буде переважно без опадів, вночі майже скрізь на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень повітря прогріється до 12°, а на Закарпатті та півдні буде до +16°, передає Укргідрометцентр.

“Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі в Криму, вдень у східних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві та на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

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