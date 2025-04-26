Зеленський і фон дер Ляєн обговорили підготовку 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Глава держави зазначив, що новий пакет санкцій має бути спрямований на ключові сектори російської економіки і стати одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Європейському Союзу та країнам – учасницям ЄС за підтримку України, передусім військову.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та російські ракетні й дронові удари по українських містах. Попри всі дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для встановлення повного, безумовного припинення вогню Росія не зупиняє своєї агресії.

Володимир Зеленський поінформував про оборонні потреби України для захисту людей, зокрема в системах ППО.

Крім того, ішлося про реалізацію плану ReArm Europe, зміцнення безпекової співпраці між Україною та ЄС і співробітництво в галузі оборонних інновацій і технологій. Унікальний досвід України може підвищити оборонні спроможності всієї Європи, наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу на шляху до членства в ЄС. Зеленський зауважив, що саме тому так важливо зробити все для того, щоб розблокувати відкриття першого переговорного кластера.

“Наша держава здійснює всі необхідні кроки та розраховує на подальше сприяння”, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн окремо обговорили підготовку 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Президент зазначив, що він має бути спрямований на ключові сектори російської економіки: металургію, ядерну та хімічну промисловість, ІТ і фінансовий сектор, а також на тіньовий танкерний флот.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир.