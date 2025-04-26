Зеленський і фон дер Ляєн обговорили підготовку 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Офіс президента України.
Глава держави подякував Європейському Союзу та країнам – учасницям ЄС за підтримку України, передусім військову.
Президент розповів про ситуацію на полі бою та російські ракетні й дронові удари по українських містах. Попри всі дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для встановлення повного, безумовного припинення вогню Росія не зупиняє своєї агресії.
Володимир Зеленський поінформував про оборонні потреби України для захисту людей, зокрема в системах ППО.
Крім того, ішлося про реалізацію плану ReArm Europe, зміцнення безпекової співпраці між Україною та ЄС і співробітництво в галузі оборонних інновацій і технологій. Унікальний досвід України може підвищити оборонні спроможності всієї Європи, наголосив Зеленський.
Президент також зазначив, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу на шляху до членства в ЄС. Зеленський зауважив, що саме тому так важливо зробити все для того, щоб розблокувати відкриття першого переговорного кластера.
“Наша держава здійснює всі необхідні кроки та розраховує на подальше сприяння”, – сказав глава держави.
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн окремо обговорили підготовку 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Президент зазначив, що він має бути спрямований на ключові сектори російської економіки: металургію, ядерну та хімічну промисловість, ІТ і фінансовий сектор, а також на тіньовий танкерний флот.
Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир.
- Також сьогодні у Ватикані Зеленський провів зустріч з Трампом. Президент України заявив, що це «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».
- Згодом Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.
- Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував сьогоднішній допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій і заявив, що відповідний двопартійний законопроєкт готовий.