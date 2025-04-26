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​Через ракетний удар на Сумщині тимчасово скасували курсування приміського потяга

Ворог атакував Шосткинську громаду. 

​Через ракетний удар на Сумщині тимчасово скасували курсування приміського потяга
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні вранці, 26 квітня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади Сумщини. Через це тимчасово скасували рух одного із приміських потягів.

Про це повідомили у ОВА. 

Через атаку пошкоджені господарчі споруди одного з підприємств. 

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки атаки уточнюються.

Також через активні обстріли на перегоні Макове – Ямпіль у Шосткинській громаді сьогодні скасовано курсування приміського потяга «Терещенська – Неплюєве – Терещенська».

За інформацією «Укрзалізниці», маршрут потяга «Конотоп – Неплюєве – Конотоп» обмежено до станції Макове.

  • На Сумщині за добу ворог обстріляв понад 30 населених пунктів.
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