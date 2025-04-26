​Через ракетний удар на Сумщині тимчасово скасували курсування приміського потяга

Сьогодні вранці, 26 квітня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади Сумщини. Через це тимчасово скасували рух одного із приміських потягів.
Про це повідомили у ОВА.
Через атаку пошкоджені господарчі споруди одного з підприємств.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки атаки уточнюються.
Також через активні обстріли на перегоні Макове – Ямпіль у Шосткинській громаді сьогодні скасовано курсування приміського потяга «Терещенська – Неплюєве – Терещенська».
За інформацією «Укрзалізниці», маршрут потяга «Конотоп – Неплюєве – Конотоп» обмежено до станції Макове.
- На Сумщині за добу ворог обстріляв понад 30 населених пунктів.