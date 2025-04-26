Телеграм-канал «Типичная Одесса» визнав адміністрування з Росії

Телеграм-канал «Типичная Одесса», який має понад 250 тисяч підписників, повідомив про свою реєстрацію в Роскомнадзорі.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначили у Центрі, Роскомнадзор — російський орган, що контролює діяльність медіа. Реєстрація є обов'язковою для джерел, що працюють у межах російської пропагандистської системи.

У ЦСК нагадали, що «Типичная Одесса» давно використовується для дискредитації України, поширення проросійських наративів і збору розвідувальної інформації. На каналі публікують відео наслідків обстрілів, дані про запуски дронів у бік Криму та іншу інформацію, яка може бути використана для коригування ворожих ударів по Одесі.