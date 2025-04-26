Армія РФ понад 50 разів обстріляла населені пункти Донеччини

Із зони бойових дій Донеччини евакуйовано 252 людини, у тому числі 22 дитини.

Упродовж доби російська армія здійснили 51 обстріли населених пунктів Донецької області. Загинули дві людини, є поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.

У Добропіллі Покровського району пошкоджено промислові будівлі, у Білицькому — господарчу споруду. У Криворіжжі пошкоджено будинок.

У Покровську пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Шахівській ТГ пошкоджено 7 одиниць техніки.

У Нововодяному Білозерської ТГ пошкоджено склад і 2 автівки. У Сергіївці Удачненської ТГ пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і господарчі споруди.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 3 будинки, у Яровій 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків, у Закітному 1 людина поранена, 1 будинок пошкоджено.

В Олексієво-Дружківці поранено 2 людини, 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. В Іллінівці, Довгій Балці і Зорі пошкоджено 31 об'єкт.

У Костянтинівці пошкоджено 5 адмінбудівель, торговий павільйон, підприємство, багатоповерхівку і 2 приватні будинки.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 12 будинків.

За добу росіяни 51 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 252 людини, у тому числі 22 дитини.