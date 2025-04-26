Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей

Щонайменше чотири ворожі ударні БпЛА атакували Дергачі.

На Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей
Обстріл міста Дергачі на Харківщині 2 травня 2024 року

У Дергачах Харківської області 26 квітня внаслідок ранкової атаки російських безпілотників постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

У суботу вранці щонайменше чотири ворожі дрони атакували цивільні підприємства у Дергачах.

"На жаль, від російських ударів постраждали двоє цивільних чоловіків. В одного - осколкові поранення, в іншого — перелом щиколотки унаслідок падіння та акубаротравма", — повідомив Задоренко.

Медики надають постраждалим допомогу, загрози їхньому життю немає.

  • Уранці 26 квітня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies