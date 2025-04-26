На Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей

Обстріл міста Дергачі на Харківщині 2 травня 2024 року

У Дергачах Харківської області 26 квітня внаслідок ранкової атаки російських безпілотників постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

У суботу вранці щонайменше чотири ворожі дрони атакували цивільні підприємства у Дергачах.

"На жаль, від російських ударів постраждали двоє цивільних чоловіків. В одного - осколкові поранення, в іншого — перелом щиколотки унаслідок падіння та акубаротравма", — повідомив Задоренко.

Медики надають постраждалим допомогу, загрози їхньому життю немає.