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Через падіння уламків ворожого БпЛА у Харкові постраждала дитина, — Терехов

Ворог атакував ударним дроном Шевченківський район Харкова.

Через падіння уламків ворожого БпЛА у Харкові постраждала дитина, — Терехов
Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Уранці 26 квітня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Терехов повідомив, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. 

"Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Шевченківському районі, маємо потерпілу дитину. Попередньо —  акубаротравма. Уся медична допомога дитині надається", — зазначив він.

  • Уночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Кропивницького, на місці атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідовують наслідки.
  • У Кам'янському на Дніпропетровщині російський дрон влучив у багатоповерхівку. Унаслідок цього зайнялися квартири. На місце прибули відповідні служби.
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