Через падіння уламків ворожого БпЛА у Харкові постраждала дитина, — Терехов

Звернення Терехова до містян 22 березня

Уранці 26 квітня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Терехов повідомив, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна.

"Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Шевченківському районі, маємо потерпілу дитину. Попередньо — акубаротравма. Уся медична допомога дитині надається", — зазначив він.