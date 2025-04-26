Берлін заборонить демонстрацію прапорів РФ 8-9 травня

Поліція міста третій рік поспіль видасть розпорядження для недопущення провокацій.

У Берліні упродовж відзначення 80-ої річниці завершення бойових дій на європейському континенті у Другій світовій війні 8 та 9 травня буде заборонена демонстрація прапорів Росії, Білорусі, Радянського Союзу та інша символіка, яку можуть використати з провокативною чи пропагандистською метою.

Як пише видання Berliner Morgenpost, поліція міста третій рік поспіль обмежуватиме символіку, яку дозволять приносити до радянських меморіалів. Мета розпорядження - запобігання насильству та недопущення перекручувань історії, залякувань та погроз.

Минулоріч, окрім прапорів РФ, Білорусі та СРСР, до пам'ятників не можна було нести прапори Чечні, портрети російських лідерів, військові жетони, "георгіївські" стрічки та символи російського вторгення - літери "V" і "Z".

Поліція у Берліні посилить заходи безпеки, щоб "гарантувати гідне вшанування пам'яті в безпечних умовах з мінімальними перешкодами".