Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні «наблизити тишу для України».

Про це сказав у вечірньому відеозверненні 25 квітня Володимир Зеленський.

Він назвав їх «дуже вагомими».

«Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки», - наголосив глава держави.

Президент вважає, що дипломатія повинна спрацювати. «І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала», - сказав Зеленський.