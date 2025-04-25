Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні «наблизити тишу для України».
Про це сказав у вечірньому відеозверненні 25 квітня Володимир Зеленський.
Він назвав їх «дуже вагомими».
«Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки», - наголосив глава держави.
Президент вважає, що дипломатія повинна спрацювати. «І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала», - сказав Зеленський.
- Україна передала партнерам свій пакет пропозицій до США. В центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російською територію. Визнання російського контролю порушить центральний принцип міжнародного права – що жодна країна не може анексувати територію іншої – та порушить конституцію України, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.