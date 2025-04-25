Зеленський: Україні бракує зброї для звільнення Криму, але позиція Києва щодо півострова незмінна

"Це правда те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї", - сказав глава держави.

Президент Володимир Зеленський визнав, що на сьогодні Україна не має достатньо зброї для звільнення Криму збройним шляхом, однак підкреслив, що можливості тиску на Росію для обговорення територіальних питань існують, передає «Інтерфакс-Україна».

«Це правда те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї. Саме зброї, не людей. Тому що наші люди — це головніше, найголовніше", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна готова до діалогу після повного припинення вогню.

«Є можливості санкційного та іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню», - сказав Зеленський.