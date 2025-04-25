Зеленський: Україні бракує зброї для звільнення Криму, але позиція Києва щодо півострова незмінна

Президент Володимир Зеленський визнав, що на сьогодні Україна не має достатньо зброї для звільнення Криму збройним шляхом, однак підкреслив, що можливості тиску на Росію для обговорення територіальних питань існують, передає «Інтерфакс-Україна».
«Це правда те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї. Саме зброї, не людей. Тому що наші люди — це головніше, найголовніше", — заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна готова до діалогу після повного припинення вогню.
«Є можливості санкційного та іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню», - сказав Зеленський.
- Видання Axios оприлюднило деталі документа, який українська сторона отримала від США на переговорах у Парижі і який, як стверджується, є "остаточною пропозицією" з боку президента Дональда Трампа, незгода з якою означатиме вихід Сполучених Штатів з процесу урегулювання російсько-української війни.
- Відповідно до документа, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
- Україна при цьому матиме "серйозні гарантії безпеки" від європейських та, потенційно, неєвропейських країн (без участі США).
- Тоді видання The Telegraph отримало деталі пакета вимог з 5 пунктів від Києва до США.
- В центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російською територію. Визнання російського контролю порушить центральний принцип міжнародного права – що жодна країна не може анексувати територію іншої – та порушить конституцію України, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.