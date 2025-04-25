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ЦПД: роспропаганда поширює фейки із заявами Шойгу про начебто українські атаки з використанням "біопатогенів"

Подібну брехню пропаганда РФ поширювала від самого початку повномасштабного вторгнення.

ЦПД: роспропаганда поширює фейки із заявами Шойгу про начебто українські атаки з використанням "біопатогенів"
Фото: ЦПД

Російська пропаганда поширює заяви колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна буцімто планує терористичні атаки з використанням біопатогенів. 

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Нібито українські спецслужби планують диверсії та теракти з використанням біологічної зброї, передусім на окупованих рф територіях України. Також він заявив, що "ЗСУ вже використовують біопатогени у бойових діях", — зазначають у відомстві.

У ЦПД наголошують, що ці фейки є частиною типової для російської пропаганди дезінформаційної кампанії, спрямованої на світову аудиторію. Подібну брехню пропаганда РФ поширювала від самого початку повномасштабного вторгнення. А нові згадки про біопатогени слід розглядати в контексті погроз РФ Третьою світовою, що лунали від Шойгу вчора.

"Мета цих заяв – залякати громадян іноземних держав, передусім тих, які розглядають можливість розміщення своїх миротворчих контингентів в Україні, загрозою застосування біологічної зброї та її неконтрольованого поширення задля зменшення міжнародної підтримки України", – кажуть у Центрі дезінформації.

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