У Харкові судитимуть дівчину за теракт біля відділу поліції

Експертиза підтвердила, що вибуховий пристрій містив електродетонатор і уражаючі елементи.

Прокуратура Харкіщини направила до суду обвинувальний акт проти 15-річної жительки Харкова за фактом теракту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Як встановили слідчі, ввечері 8 грудня 2024 року дівчина заклала вибуховий пристрій біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі Харкова. Унаслідок вибуху було пошкоджено фасад будівлі, ніхто не постраждав.

підозрювана

Підозрювана виконувала завдання представників Росії, з якими спілкувалася через Telegram. Вона передала дані про розташування відділів поліції та встановила відеоспостереження за обраним об’єктом. За ці дії отримала 4000 гривень винагороди.

Зловмисниця дістала пакунок з вибухівкою з підвалу житлового будинку та заклала його у сміттєву урну біля входу до адмінбудівлі поліції. Далі все відбувалося за отриманими інструкціями.

Експертиза підтвердила, що вибуховий пристрій містив електродетонатор і уражаючі елементи у вигляді металевих кульок.

Обвинувачена перебуває під вартою. Правоохоронці встановлюють кураторів з Росії, причетних до організації теракту.