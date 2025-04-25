МЗС: Україна передала список порушень Росією "енергетичного перемирʼя" міжнароднним організаціям і США

Україна передала всім міжнародним організаціям і державам-партнерам детальний список порушень з боку РФ "енергетичного перемирʼя".

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, пише РБК-Україна.

"Ми передавали порушення Росією так званого "енергетичного перемир'я". Я на минулому брифінгу казав, що їх понад 30, але достатньо детальний список цих порушень ми передавали всім міжнародним організаціям, всім іноземним державам, зокрема і державам-партнерам, зокрема і Сполученим Штатам", — заявив Тихий.

Інформація щодо порушень енергетичного перемир'я з боку Росії передавалася офіційними каналами. "Нехай вони (США - ред.) реагують. Тому нехай американські наші колеги кажуть свою позицію щодо цих порушень", — зазначив речник МЗС.

Тихий додав, що йому складно прокоментувати це "енергетичне перемир'я", тому що Росія практично його не дотримувалася.

"Обмежене часом, окей, 30 днів, чи скільки ми домовлялися в Джидді, але саме повне припинення вогню дозволить і моніторити, контролювати, і якось рухати вперед мирний процес. А Росія, ви бачите, не лише не дотримувалася енергетичного перемир'я, вона, в принципі, била по цивільній інфраструктурі, по цивільних людях, вбивала людей", — зазначив він.