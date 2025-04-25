Сікорський порадив Росії віддати Владивосток Китаю

Також він зауважив, що Росія вже стала васалом Китаю.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Росія повинна віддати Владивосток Китаю, адже вплив Пекіна на цей регіон в останні роки дуже зріс, цьому особисто сприяв російський диктатор Путін, передає Укрінформ.

«Це моя хороша порада для Росії. На четвертому році війни Далекий Схід Росії залишається без військ. Якби я був російським націоналістом, я би хвилювався, що Путін відкрив країну для китайського впливу як у військовому, так і в економічному плані, особливо навколо Владивостока. Жоден попередній російський лідер не допустив цього», - підкреслив Сікорський в інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza.

Він нагадав, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році Росія ніколи не надавала Китаю прав на використання цього порту, аж до минулого року, коли це зробив Путін.

Сікорський наголосив, що Росія вже стала васалом Китаю.

«Ми маємо справу з так званим партнерством, в якому Китай надає Росії протокольні сатисфакції, але натомість захоплює її ринок і ставить Росію в залежність від себе. Це абсолютно не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи він був вартий тих кількох міст на Донбасі та життів стількох тисяч людей», - констатував глава польської дипломатії.

Він нагадав слова американського політолога Збігнєва Бжезінського, який зазначав, що стратегічним вибором Росії бути або союзником Заходу або васалом Китаю.

«Путін зробив свій вибір, який є добрим для нього, але поганим для його країни»,- констатував Сікорський.