Президент ПАР розповів, що обговорив з Трампом і Путіним досягнення миру в Україні

З Путіним він говорив на початку тижня, з Дональдом Трампом – сьогодні вранці. Водночас Рамафоса заявив, що отримав від українського президента свідчення про готовність до досягнення миру.

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса перед візитом українського президента Володимира Зеленського провів телефонні розмови з російським і американським президентами, розповів Рамафоса на брифінгу з нагоди візиту Володимира Зеленського.

За його словами, в обох розмовах йшлося про досягнення миру в Україні. Він уточнив, що розмова з Трампом була запланована заздалегідь, але, оскільки вона відбулася напередодні зустрічі з Зеленським, то говорили і про Україну зокрема.

Також Рамафоса заявив, що отримав від українського президента свідчення про готовність до досягнення миру. Президент ПАР вважає, що війна в Україні має закінчитися дипломатичним шляхом.

"Південна Африка вірить, що єдиний шлях до миру лежить через дипломатію. Інклюзивний діалог, відданість принцип Статуту ООН включає принцип, за яким усі держави-члени повинні вирішувати свої суперечки мирним шляхом", – прокоментував він.

Рамафоса цінує можливість залучення "усіх сторін конфлікту". Він повідомив, що ПАР бере участь у численних підготовчих переговорах стосовно досягнення миру в Україні. Країна також долучилася до декількох інших ініціатив, зокрема Африканської мирної ініціативи та української формули миру.

"Метою було створення і підготовка умов комплексного припинення вогню. Ми також виступали за повернення дітей, вивезених до Росії. Підтримували обмін полоненими, які опинилися в полоні Росії або України", – прокоментував Рамафоса.

Переговори з українським колегою він назвав "дуже успішними" і повідомив, що йшлося про консолідацію і поглиблення відносин ПАР та України.

"Ми відзначили зростання інтересу до таких відносин, до дипломатії миру, до постконфліктного відновлення. Посилення спроможності наших людей, особливо жінок. Говорили про перспективи співпраці у таких галузях, як сільське господарство, торгівля, освіта, інфраструктурні об'єкти. Наші міністри провели обговорення між собою, говорили про різні напрямки можливої співпраці. Визнаємо значні зусилля, яких вживає Україна, зокрема президент Зеленський, для розширення стосунків із Африканським континентом", – додав Рамафоса.

Він відзначив ініціативу створення зернового хабу в Кенії.

"Південна Африка готова і продовжує підтримувати усі зусилля, зокрема багатосторонні, для досягнення миру", – сказав він, закликавши Україну і Росію досягнути безумовного припинення вогню.

Зазначимо, що нинішній візит є першим візитом українського президента до ПАР за понад 30-річну історію дипломатичних відносин. У зв'язку з російською нічною атакою Зеленський скоротив програму свого візиту, але в ПАР залишиться міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який візьме участь в усіх запланованих заходах.