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Єврокомісія: скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року

Наразі опрацювали половину кластерів.

Єврокомісія: скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року
прапори України і ЄС
Фото: EPA/UPG

Процес скринінгу відповідності українського законодавства до стандартів ЄС наразі досяг половини. 

Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає «Європейська правда».

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За словами Мерсьє, скринінговий звіт Єврокомісії щодо кластера 1 «Основи» вже передали до Ради ЄС. Звіти щодо кластерів 2 «Внутрішній ринок» і 6 «Зовнішні відносини» направлять до кінця червня, а повністю скринінг планують завершити восени 2025 року під час головування Данії в ЄС.

«Комісія забезпечила найшвидший процес скринінгу за всю історію — ми вже пройшли більше половини шляху, і процес має бути завершений восени 2025 року», — наголосив речник ЄК.

Мерсьє зазначив, що зараз Рада ЄС відіграє ключову роль у рішенні про відкриття переговорів по кластеру 1. За словами речника, серед 26 держав-членів ЄС існує консенсус щодо просування до відкриття цього переговорного блоку.

Коментуючи позицію Угорщини, яка блокує відкриття кластера 1, речник заявив, що Єврокомісія спільно з Польщею, яка нині головує в ЄС, працює над пошуком рішень.

«Ми також маємо враховувати окремі занепокоєння, що існують у певних державах-членах. Саме тому Комісія докладає особистих зусиль для сприяння діалогу між Угорщиною та Україною щодо становища угорської меншини», — пояснив Мерсьє.

Він також підтвердив, що скринінг інших кластерів триває паралельно: «Станом на сьогодні завершено скринінг половини кластерів. Звіти за іншими будуть передані до Ради ЄС до кінця 2025 року».

«З огляду на темпи, з якими відбувається скринінг, Комісія вважає, що всі кластери можуть бути відкриті вже цього року — за умови схвалення з боку держав-членів», — додав речник Єврокомісії.

  • Днями уряд Віктора Орбана розіслав громадянам Угорщини листи, де прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму. Сам Орбан демонстративно проголосував проти.
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