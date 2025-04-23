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У Сіднеї запрацює нова нештатна консульська установа України

Сибіга вручив патент про консульську діяльність почесного консула України у Сіднеї співголові Cоюзу Українських Організацій Австралії Катерині Аргіру.

У Сіднеї запрацює нова нештатна консульська установа України
Зустріч Андрія Сибіги і представниками СКУ
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом Світового Конґресу Українців Павлом Ґродом, головою місії СКУ в Україні Андрієм Шевченком та співголовою Cоюзу Українських Організацій Австралії Катериною Аргіру.

Як інформує МЗС, міністр вручив патент про консульську діяльність почесного консула України у Сіднеї співголові Cоюзу Українських Організацій Австралії Катерині Аргіру. Цим започатковують діяльність нової нештатної консульської установи України в Австралії. Ширша присутність України в Австралії дозволить зокрема покращити взаємодію з українською громадою.

Сибіга вручив патент про консульську діяльність почесного консула України у Сіднеї Катерині Аргіру
Фото: МЗС
Сибіга вручив патент про консульську діяльність почесного консула України у Сіднеї Катерині Аргіру

Крім цього на зустрічі обговорили зусилля Світового Конґресу Українців у проведенні адвокаційних кампаній, координації акцій української громади в іноземних державах та комунікації з їхніми урядами, зокрема щодо підтримки членства України в НАТО. 

Глава МЗС позитивно відзначив спільну адвокаційну кампанію до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії  «Stand with Ukraine. Unite for Ukrainian Victory», яка відбулася у 710 містах 78 країн світу.

Міністр запевнив, що МЗС налаштоване і надалі розвивати взаємодію з СКУ та українськими організаціями за кордоном, разом консолідувати підтримку України за кордоном, працювати над збереженням української ідентичності, поширювати правду про геноцидну війну Росії проти України.

Міністр також подякував СКУ за внесок у підготовку законопроєкту щодо множинного громадянства і зауважив, що ця ініціатива президента України надзвичайно важлива для збереження звʼязків українців за кордоном з Батьківщиною.

Андрій Шевченко розповів, що нещодавно українським військовим передали медично обладнаний гелікоптер Sikorsky S-76А.

  • Восени минулого року голова Координаційного штабу Кирило Буданов та президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод підписали Меморандум про співпрацю, згідно із яким Україна і СКУ працюватимуть із військовополоненими та їхніми родинами.
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