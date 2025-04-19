Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаПолітика

CNN: команда Трампа готує ще одну зустріч Віткоффа з росіянами

Наразі сторони узгоджують зустріч.

CNN: команда Трампа готує ще одну зустріч Віткоффа з росіянами
Стів Віткофф

Адміністрація Трампа планує ще одну зустріч між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і росіянами, повідомляє CNN із посиланням на джерела. 

Видання зазначає, що наразі сторони узгоджують таку зустріч, на якій будуть говорити щодо угоди про постійне припинення вогню.

Зокрема, угода передбачає замороження лінії фронту та фактичне визнання контролю Росії над окупованими територіями.

Видання зазначає, що ці умови були повідомлені до української та європейської сторін на переговорах у Парижі. Також їх обговорили телефоном держсекретар США Марко Рубіо та глава російського МЗС Сергій Лавров.

Напередодні New York Post повідомило, що наступного тижня в Лондоні можуть узгодити умови повного припинення вогню. Щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф може запропонувати Москві «морквину» у вигляді пом’якшення санкцій і розмороження арештованих активів, стверджує видання.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies