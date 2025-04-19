CNN: команда Трампа готує ще одну зустріч Віткоффа з росіянами

Адміністрація Трампа планує ще одну зустріч між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і росіянами, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що наразі сторони узгоджують таку зустріч, на якій будуть говорити щодо угоди про постійне припинення вогню.

Зокрема, угода передбачає замороження лінії фронту та фактичне визнання контролю Росії над окупованими територіями.

Видання зазначає, що ці умови були повідомлені до української та європейської сторін на переговорах у Парижі. Також їх обговорили телефоном держсекретар США Марко Рубіо та глава російського МЗС Сергій Лавров.

Напередодні New York Post повідомило, що наступного тижня в Лондоні можуть узгодити умови повного припинення вогню. Щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф може запропонувати Москві «морквину» у вигляді пом’якшення санкцій і розмороження арештованих активів, стверджує видання.