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УП: засуджений за корупцію нардеп Одарченко оселився в Угорщині

Одного разу його затримали угорські правоохоронці, але відпустили. 

УП: засуджений за корупцію нардеп Одарченко оселився в Угорщині
Андрій Одарченко
Фото: Андрій Одарченко

За час повномасштабної війни близько 10 фігурантів кримінальних справах втекли за кордон. Зокрема і народний депутат від "Слуги народу" Андрій Одарченко, який зараз мешкає в Будапешті, йдеться у матеріалі УП.

Журналіст Михайло Ткач з'ясував, що затриманий за корупцію депутат, заочно засуджений та оголошений у міжнародний розшук, оселився в Угорщині. За інформацією джерел журналістів, 22 лютого, перед третьою річницею повномасштабного вторгнення і через пів року після його втечі, Одарченка випадково затримала угорська поліція – біля українського кордону.

"Одарченка затримала в угорському містечку Вашарошнамень з населенням декілька тисяч людей", – повідомив Ткач. 

Під час перевірки документів водія правоохоронці побачили, що він перебуває в розшуку Інтерполу. Після з'ясування обставин про те, що втікач попросив в Угорщині притулок, вони його відпустили. 

Але Одарченко в цьому угорському містечку не мешкав, а приїжджав до угорського кордону, аби когось або щось забрати. Мешкає ж він у столиці Будапешті. Угорська влада відмовилася повідомляти будь-які деталі про нього. 

Бізнес-партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов, за даними журналістів, мешкає в Відні. Він виїхав поїздом за допомогою паспорта на ім'я іншої людини. Везла його до поїзду дружина, колишня заступниця міністра закордонних справ Джаппарова.

За незаконний виїзд за кордон бізнесмену оголосили підозру. А потім проти нього впровадили санкції РНБО. За даними УП, цього місяця апеляційний суд розглядатиме справу Боголюбова, і якщо рішення буде проти нього, то бізнесмен може опинитися в міжнародному розшуку. 

Також в Австрії опинився Денис Комарницький – колишній депутат і головний фігурант справи НАБУ "Чисте місто". Там же мешкає ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький. Як і колишній керівник Нацбанку Кирило Шевченко. Там же переховується від українського правосуддя Олег Бахматюк – агробізнесмен. 

У Франції затримували Костянтина Жеваго, але його відпустили. 

У більшості випадків країни відмовляли Україні в екстрадиції підозрюваних у зв'язку з війною. Але зараз держава визначила місця, віддалені від зони боїв, для утримання таких осіб. Загалом їх п'ять і вони всі розташовані в західних областях. Україна надаватиме гарантії, що екстрадовані будуть перебувати саме в цих установах. 

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