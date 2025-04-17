Спецпредставник Трампа назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні.
Про це Келлог написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
«Радий бути з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо зусиль щодо припинення війни між Україною та Росією», - написав генерал.
- 17 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Парижа на зустріч у межах "коаліції охочих". Українці планують провести двосторонні та багатосторонні зустрічі з представниками країн коаліції.
- Також у Парижі тривала зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом щодо українського питання.
- The Wall Street Journal писало, що декілька старших помічників президента Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення Москви до миру з Україною, стверджуючи, що Путін ще не виявив справжньої зацікавленості в припиненні бойових дій.
- Так, група, до якої входять держсекретар Марко Рубіо та Кіт Келлог, рекомендувала бути більш обережними у спілкуванні з російським диктатором і зайняти більш жорстку позицію щодо вимог Москви, які стосуються територіальних поступок з боку Києва.
- Трамп, однак, як і раніше стоїть на боці свого спецпредставника Стіва Віткоффа, який після зустрічей з Путіним вважає, що той хоче укласти мир.