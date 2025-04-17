Спецпредставник Трампа назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні

Келлог всиутпає за те, аби бути більш обережними у спілкуванні з російським диктатором.

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні.

Про це Келлог написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Радий бути з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо зусиль щодо припинення війни між Україною та Росією», - написав генерал.

Фото: Х/Keith Kellogg Рустем Умєров, Кіт Келлог і Андрій Єрмак