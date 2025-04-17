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Зеленський: РФ накопичила понад 60 000 військових навпроти Сумського напрямку

Україна не дає російським військам сконцентруватися біля Чернігова, Харкова та Запоріжжя.

Зеленський: РФ накопичила понад 60 000 військових навпроти Сумського напрямку
Володимир Зеленський під час пресконференції
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що навпроти Сумської області на території РФ окупанти накопичили близько 60 000 військових, пише Liga.net.

"Навпроти Сумського напрямку, ви знаєте, що йде велике накопичення. Там більш ніж 60 000 росіян", — сказав Зеленський.

Президент наголошує, що Україна не дає росіянам сконцентрувати сили навпроти Чернігова, Харкова та Запоріжжя для повноцінного наступу. Через це окупанти діють "хвилями".

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни хочуть досягнути успіхів на фронті для отримання сильної позиції під час переговорів.

За словами Президента, для досягнення цих цілей окупантам потрібно діяти й на інших напрямках, щоб потім продемонструвати світовій спільноті, що нібито Росія – країна компромісів.

"Для цього вони бажають використовувати успіхи на інших територіях. І тут вже ми говоримо про такі території, як Суми, де йде велике накопичення військових. І вони Чернігів обстрілюють також не випадково", – сказав глава держави.

  • Зеленський заявив, що сьогодні російські окупанти зробили спробу наступу на Покровському напрямку. Сили оборони знищили наступальну групу, і ліквідували багато техніки і 200 військових особового складу ворога. 
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