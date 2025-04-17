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Українська делегація сьогодні зустрінеться з Віткоффом. Говоритимуть про зриви Росією вогню

Також на зустрічі будуть представники Франції, Німеччини і Великої Британії. 

Українська делегація сьогодні зустрінеться з Віткоффом. Говоритимуть про зриви Росією вогню

Президенти України і Франції сьогодні мали телефонну розмову про зустріч української делегації з представниками Франції, Німеччини і Великої Британії в Парижі. Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що у нього з Еммануелем Макроном однакові погляди на події, зокрема дипломатичні.

На рівні чотирьох країн – України, Франції, Великої Британії і Німеччини – обговорюють гарантії безпеки. Також була зустріч на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ.

"І буде зустріч всіх разом, включаючи представника Сполучених Штатів пана Віткоффа", – сказав президент. 

Серед тем розмови – гарантії безпеки, припинення вогню та зриви цього припинення вогню Росією. 

"Мандату обговорення території України немає. Мандат, який я дав – обговорення припинення вогню. Включно різні формати. Бажано повне припинення, безумовно, але можна обговорювати безумовне припинення вогню по цивільних", – прокоментував президент. 

Зеленський вважає, що Віткофф прийняв стратегію російської сторони і розповсюджує її наративи.

"Я не бачу в нього мандату обговорювати українські території", – сказав він. 

  • Стів Віткофф – спецпредставник США з питань Близького Сходу. Він уже тричі зустрічався з Путіним. Після останньої зустрічі Віткофф сказав, що ключовим для припинення вогню є питання "п'яти територій".
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