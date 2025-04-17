На Харківщині викрили колаборантку, яка під час окупації впроваджувала російські стандарти навчання у школах

Правоохоронці Харківщини викрили колаборантку, яка впроваджувала навчання за стандартами РФ та сприяла вилученню українських підручників під час окупації.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річній громадянці у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Колаборанткою виявилася 51-річна мешканка м. Вовчанськ, яка до повномасштабного вторгнення РФ працювала заступником директора з виховної роботи в одному з місцевих навчальних закладів.

У липні 2022 року, під час тимчасової окупації частини Харківщини, жінка погодилась на співпрацю з представниками країни-агресора. Вона була призначена "директором" у незаконно створеному закладі освіти — "Государственном бюджетном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа" с. Лиман".

Колаборантка активно сприяла організації освітнього процесу за стандартами РФ: проводила збори колективу, де оголошувала про перехід навчання на російську мову, погоджувала списки вчителів для проходження "переатестації" у м. Курськ РФ, організовувала завезення російських підручників.

Також за участі підозрюваної у школі було вилучено українські навчальні матеріали та державну символіку України. 1 вересня 2022 року під керівництвом фігурантки у школі відбулося святкування "Первого звонка".