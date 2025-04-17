Зеленський: є дані від спецслужб про можливі нові удари Росії

Росія готується до нових ударів по Україні.
Про це заявив Володимир Зеленський під час нагородження українських енергетиків.
«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», - сказав глава держави.
Президент зазначив, що вже третю зиму вдалося пройти без блекауту.
Зеленський наголосив, що захист української енергетики забезпечують не лише ракети ППО, військові, а й «всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області».
- Днями Денис Шмигаль заявив, що Україна успішно завершила опалювальний сезон попри те, що за цей час Росія здійснила 9 масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми.