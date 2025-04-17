Зеленський: є дані від спецслужб про можливі нові удари Росії

"Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії", - повідомив глава держави.

Росія готується до нових ударів по Україні.

Про це заявив Володимир Зеленський під час нагородження українських енергетиків.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що вже третю зиму вдалося пройти без блекауту.

Зеленський наголосив, що захист української енергетики забезпечують не лише ракети ППО, військові, а й «всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області».