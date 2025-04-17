В ОК "Південь" зафіксували використання росіянами "шахедів" з небезпечними хімічними речовинами

Оперативне командування "Південь" завляє про використання противником ударних безпілотників типу "Шахед", які несуть небезпечні хімічні речовини для атак по території Україні.
Про це ідеться у повідомленні командування.
"Аналіз одного зі збитих БпЛА виявив наявність капсули з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS". Існує ймовірність застосування цих БпЛА для розсіювання отруйних речовин з метою ураження цивільного населення", — ідеться у повідомленні.
У Силах оборони закликають бути обережними — в жодному разі не піднімати уламки збитих безпілотників, оскільки вони можуть містити частки отруйних речовин.
- Напередодні у Центрі протидії дезінформації заявляли, що російські війська використовують дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами для ударів по Україні.