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​YouTube заблокував канали пропагандистів Шелеста і Карасьова, які поширювали співзвучні російській пропаганді меседжі

Проти обох були запроваджені санкції РНБО, які були введені в дію указом президента від 11 квітня 2025 року.

​YouTube заблокував канали пропагандистів Шелеста і Карасьова, які поширювали співзвучні російській пропаганді меседжі
Вадим Карасьов (архівне фото)
Фото: Макс Левин

YouTube заблокував ще три канали, які належали пропагандистам Олександру Шелесту та Вадиму Карасьову і поширювали співзвучні російській пропаганді меседжі.

Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. 

"Зокрема, на території України заблоковано канали «ШЕЛЕСТ.Акценти» та «ШЕЛЕСТ», ведучим якого є журналіст Олександр Шелест, який раніше працював на підсанкційному телеканалі NewsOne, пов’язаному з підозрюваними у державній зраді Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим.

Також заблокований канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (після запровадження санкцій перейменований у «ПОЛИТИКУМ»), ведучим якого був постійний гість ефірів підсанкційних телеканалів політолог Карасьов.

Проти обох були запроваджені санкції РНБО, які були введені в дію указом президента від 11 квітня 2025 року.

У 2022 році YouTube видалив понад 700 тис. відеороликів, які поширювали фейки про війну в Україні. 

Вадим Карасьов

  • Починаючи з 2014 року Вадим Карасьов - регулярний запрошений експерт на телеканалах Медведчука, таких як "112 Україна" і "Newsone", де піарив ОПЗЖ та критикував її опонентів. Також регулярно з’являється на російських телеканалах, наприклад є частим гостем пропагандистської передачі "60 хвилин". 
  • У 2019 році в ефірі телеканалу Карасьов "Newsone" пояснив, чосу рветься на російське ТБ - він заявив, що російські політичні ток-шоу не лише перевершують українські у професіоналізмі, а й є чудовою школою для київських експертів, які не мають змоги отримати такий досвід на Батьківщині. Також  Карасьов говорив, що їздить на російські ток-шоу заради реклами, адже російське ТБ, "на відміну від українського, дивиться півмільярда людей по всьому світу".
  • У червні 2017 року Карасьов був помічений у Росії за одним столом з лідером Комуністичної партії РФ Генадієм Зюгановим, який фінансує війну проти України. 
  • У 2021 році заявляв, що в Україні війни немає, нібито її зупинили у 2020 році, а на Донбасі невирішений "конфлікт". 
  • У липні 2022 року  Карасьов доєднався до обговорення "конфлікту" Зеленського та Залужного, який придумали та розповсюджують російські ЗМІ. 
  • У 2025 році РНБО ввела персональні санкції проти Карасьова, він потрапив до списку підсанкційних осіб разом із рядом проросійських пропагандистів. 

Олександр Шелест 

  • Шелест - український телеведучий, який з 2018 року спілкувався з "експертами" на каналі  Медведчука NewsOne. Коли телеканал потрапив під санкції, Шелест почав викладати інтервʼю з на своєму ютуб-каналі. Його перші гості - астролог Влад Росс, російський опозиційний політик Геннадій Гудков, псевдополітологи й піарники Медведчука Михайло Чаплига й Олег Постернак Довідка. Гості критикують уряд, спекулюють на темі мобілізації та розповідають конспірологічні теорії - а Шелест із ними погоджується.
  • У лютому 2014 року Шелест був ведучим сепаратистського мітингу в Луганську. 
  • Медіа представляють Шелеста  політичним коментатором або політтехнологом. Він піарив Віктора Медведчука, Анатолія Шарія та його партію, Вадима Рабіновича, Віталія Кличка, Олександра Вілкула та Юлію Тимошенко.

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