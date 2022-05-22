Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України
Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда
23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
ГоловнаСуспільствоВійна

YouTube видалив понад 700 тис. відеороликів, які поширювали фейки про війну в Україні, – The Guardian

Аудиторія YouTube у Росії – близько 90 млн користувачів. 

YouTube видалив понад 700 тис. відеороликів, які поширювали фейки про війну в Україні, – The Guardian
Фото: EPA/UPG

Понад 700 тис. відеороликів і понад 9 тис. каналів видалив відеохостинг YouTube за поширення неправдивої інформації про війну в Україні. 

Про це пише The Guardian

Матеріали видаляли за порушення правил YouTube: у деяких відео війну в Україні називали "визвольною місією".

Видання зазначає, що відеохостинг користується великою популярністю в Росії. На відміну від інших американських платформ, YouTube не був заблокований, незважаючи на те, що на ньому розміщений контент опозиційних політиків. 

YouTube також зміг працювати у РФ, незважаючи на жорсткі заходи, які відеохостинг застосував проти прокремлівського контенту, який порушував правила платформи. Йдеться про заборону заперечування насильницьких подій і применшування їхнього значення. 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому YouTube заблокував низку каналів, зокрема канал пропагандиста Володимира Кисельова. За опис війни в Україні "як визвольної місії" були тимчасово заблоковані канали, пов'язані з міністерствами оборони та закордонних справ Росії. 

"У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук. І, звичайно, те, що відбувається в Україні – це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб почати безпрецедентні дії", – прокоментував директор із продукту YouTube Ніл Мохан.

За даними видання, YouTube у Росії дивляться близько 90 млн користувачів. 

Нагадаємо, 5 травня в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також