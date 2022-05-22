​Багато маріупольців відмовляються від допомоги російських загарбників, - Андрющенко

В Маріуполі та довколишніх населених пунктах залишаються чимало людей, які не сприймають російську окупацію та відмовляються від "допомоги" загарбників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він також порадив жителям тимчасово зайнятих росіянами територій, як вижити в умовах окупації.

"Гуманітарна допомога, пенсії та інші виплати окупантів. Не відмовляйтесь. Беріть все, що дають. Чи більше будете отримувати, тим більше треба буде надавати знов. Більші затрати окупантів – більші проблеми. А там хоч в сміття викидайте", - зазначив Андрющенко.

Також він пояснив, у яких випадках не варто відмовлятися від роботи на окупантів.

"Якщо ви можете/вас примушують працювати в комунальних сферах і це покращить життя наших маріупольців працюйте. Мова не про самоназвану мерію та керівні посади. Не вся робота – колаборація. І головне – ми маємо витримати до деокупації разом. Тому якщо ваша робота піде на покращення життя маріупольців – не сумнівайтесь. Ви працюєте для них, а не для окупантів", - підкреслив радник міського голови.

Андрющенко порадив жителям у разі прохання пропагандистів дати коментар на камеру, то це варто робити з огляду на власну безпеку.

"Якщо того потребує ситуація – давайте. Прості правила, як уникнути інтересу до себе. Кажіть так, в місті стріляли по домівках. Але хто не знаю, з підвалу видно не було. На всі уточнюючі питання щодо Азову чи українських військових кажіть щось типу – та хіба розбереш, всі ж російською балакають а форма у всіх військова. Тобто уникайте прямої відповіді, переводячи в бік "не знаю, не чув, не бачив". В такому випадку самі відстануть", - розповів радник.

Він також зазначив, що не варто відмовлятися від пропозиції заселення в чуже житло. Андрющенко при цьому закликав дбайливо ставитися до майна власників: "Після деокупації вони повернуться, а ви будете не просто мати прихисток, але й збережете поїхавшим маріупольцям їх майно".

"Головне пам’ятайте. Окупація не назавжди. Ми всі скоро повернемось додому. Бережіть себе і близьких. При можливості – евакуюйтесь. До звільнення в Маріуполі життя не стане краще, а Україна чекає на кожного", - наголосив радник міського голови.

Нагадаємо, загарбники влаштували у Маріуполі "автопробіг волонтерів" та "екскурсію" у будівлі Драмтеатру, яку зруйнували авіабомбами військові РФ. Також окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, для отримання яких треба записуватися в чергу.