У Маріуполі окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом

У Маріуполі (Донецька область) російські окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, для отримання яких треба записуватися в чергу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Телеграмі.

"Від вчора в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему", - зазначив він.

Для в'їзду до міста потрібна перепустка для авто й пасажирів. Вона діє три дні, але є одноразовою. Комендатура окупантів видає перепустки в Мангуші та Виноградному в пунктах фільтрації. Черга на отримання документа розписана на декілька тижнів уперед.

Для виїзду з міста також необхідно мати перепустку для авто й пасажирів. Термін і правила дії такі самі. Отримати документ можна в райвідділках "МВС ДНР".

Для пересування Маріупольським районом без в'їзду до міста потрібно взяти перепустку в Мангуші. Проїхати без неї з Мангуша до Ялти чи Урзуфа неможливо. Термін і правила дії документа аналогічні.

Перепустка на авто потрібна і для пересування в межах Маріуполя.

"Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь - пам’ятайте. На зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - наголосив Андрющенко.

За словами Андрющенка, заблокований російськими військами Маріуполь "нереально" відновити силами окупантів найближчим часом. У місті знищені комунікації, зокрема, газ доведеться прокладати заново.

Також на блокпостах навколо міста в напрямку Запоріжжя окупанти проводять ротацію. Вони замінюють місцевих колаборантів на росгвардійців та кадирівців.