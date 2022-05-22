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В Енергодарі підірвали мера-колаборанта Шевчика

Шевчик нібито отримав множинні осколкові поранення.

В Енергодарі підірвали мера-колаборанта Шевчика
Фото: Антон Геращенко / Телеграм

У тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував так званий "глава адміністрації" окупантів Андрій Шевчик.

Про це у Телеграм повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події зясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості", - написав Орлов.

За словами Орлова, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. 

Також інформацію про напад на Шевчика підтвердив радник очільника МВС Антон Геращенко.

"На вул. Курчатова 38, де мешкав зрадник України, гауляйтер Енергодара Шевчик, стався вибух газу. Так званий "мер" отримав множинні осколкові поранення", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що 27 березня депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив, що очолить «раду самоорганізації міста», яку створили російські військові.

У місті тривають протести проти російської присутності. 20 травня на мітинг проти викрадення людей вийшли пожежники Енергодара.

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