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В Енергодарі окупанти розігнали рятувальників, які протестували через викрадення начальника загону (оновлено)

Позавчора рашисти вивезли Віталія Трояна в невідомому напрямку.

В Енергодарі Запорізької області пожежна частина вийшла на протест проти окупантів, які викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Рашисти застосували силові методи до рятувальників, які вийшли на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки!" – написав він у телеграмі.

У НАЕК "Енергоатом" додали, що українські вогнеборці виставили 14 одиниць спецтехніки навпроти ДК "Сучасник" у Енергодарі. У відповідь окупанти направили туди 14 одиниць своєї військової техніки та близько сотні солдат.

О 12:47 пресслужба "Енергоатому" оприлюднила відео, на якому видно, як закінчилася акція протесту рятувальників.

"Ось як закінчилася акція незгоди зі свавіллям окупантів та викраденням Віталія Трояна. Та в "молніях" на мокшанські болота, скоріш за все, напишуть щось на кшталт "енергодарці зрозуміли, що росія несе добро та стабільність, і мирно розійшлися". Насправді ж усе як завжди: примуS, Sила, Zневага та жорстокість. руZький мир, він такий. Тільки такий!", – зазначили у компанії.

18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у кабінеті начальника 1-го держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Потім опечатали кабінет і вивезли Віталія в невідомому напрямку.

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