Соломʼянський райсуд 23 травня оголосить вирок окупанту Шишимаріну, обвинуваченому в убивстві мирного чоловіка

Соломʼянський райсуд Києва 20 травня продовжив розгляд справи російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.

Засідання почалося з дебатів, потім обвинувачений виступив з останнім словом, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Ми маємо унікальну можливість слідкувати за процесом, за обвинувальним актом, що передбачає покарання за порушення правил та законів ведення війни. Унікальність справи полягає також у тому, що злочин скоєний не просто іноземним громадянином, а військовослужбовцем. Сьогодні між Україною та РФ точиться повномасштабна війна, протягом якої гинуть не лише військові, а і цивільні. Попри резонансність справи, я вважаю, що треба ретельно вивчити всі докази в справі, аби винести справедливе рішення", – заявив під час дебатів адвокат Шишимаріна Віктор Овсянніков.

Сам обвинувачений у своєму останньому слові заявив, що готовий нести покарання.

"Я би ще раз хотів вибачитися за те, що я вчинив. Я від цього не відмовляюся і готовий понести покарання і готовий прийняти всі наслідки", – сказав військовий окупаційних сил.

Вирок Шишимаріну буде оголошено 23 травня о 12 годині.

Попереднє засідання по справі Шишимаріна відбулося вчора. Прокуратура попросила для обвинуваченого довічного увʼязнення. Потерпіла Катерина Шепілова – дружина убитого чоловіка – сказала, що також вважає, що обвинувачений заслуговує на довічне ув‘язнення, але не заперечує, якщо його обміняють на захисників Маріуполя, що перебували на Азовсталі.

На засіданні 18 травня Шишимарін повністю визнав провину. Свої дії пояснив виконанням наказу. Протягом засідання в середу стало відомо, що 24 лютого 2022 року колона російських військовослужбовців рухалася в Охтирському районі Сумської області.

Близько 15 військових РФ розділилися на групи після того, як українські військовослужбовці розбили колону. Відступаючи, російські військові Вадим Шишимарін, Ігор Матісов, Макєєв, Калінін та Колпаков захопили поблизу селища Чупахівка легковий автомобіль і заїхали в селище. Шишимарін, Колпаков, Макєєв і Матісов їхали в салоні авто, Калінін їхав у багажнику.

У селищі вони зустріли місцевого мешканця, 62-річного Олександра Шепілова, який вів узбіччям дороги велосипед. Шишимарін здійснив у нього кілька прицільних пострілів, унаслідок чого Шеліпов загинув. Причина смерті – вогнепальне поранення в голову.

Однак у селищі місцеві мешканці влаштували російським військовим засідку і вбили Колпакова. Четверо інших військових, включно із Шишимаріним, заховалися на фермі і до 1 березня перебували там. Потім вони здалися місцевим мешканцям.

Шишимарін – перший російський військовий, який постав перед судом в Україні за порушення звичаїв війни. Стаття 438 КК України передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.