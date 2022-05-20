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У Сєвєродонецьку в бомбосховищах залишаються до 15 тис. жителів

Усі вежі мобільного зв'язку знеструмлено, 70% багатоповерхівок зруйновано або пошкоджено.

У Сєвєродонецьку в бомбосховищах залишаються до 15 тис. жителів
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Російські війська дуже потужно обстрілюють Сєвєродонецьк, який є адміністративним центром підконтрольної Україні Луганської області.

Про ситуацію в місті станом 20 травня розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За його словами, у бомбосховищах досі залишаються до 15 тисяч жителів.

Для забезпечення людей водою розконсервували свердловини в старих районах міста, забезпечили населення ліхтарями на сонячних батареях.

Керівник адміністрації повідомив, що всі вежі мобільного зв'язку в Сєвєродонецьку знеструмлені. 70% багатоповерхівок зруйновано або пошкоджено, багато з них доведеться знести та побудувати нові.

Як повідомляли, тільки за минулу добу від російських обстрілів у Сєвєродонецьку загинули 12 людей.

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