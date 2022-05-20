Окупанти двічі обстріляли село на Дніпропетровщині

Люди не постраждали, руйнування будинків – незначні.

Уночі 20 травня російські військові знову обстріляли село Велика Костромка в Дніпропетровській області.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку", – йдеться в повідомленні.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає, у кількох будинках вибиті шибки.

Нагадаємо, уночі 18 травня російські війська п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Окупанти били з "градів" і "ураганів" по Великій Костромці.