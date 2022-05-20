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Окупанти двічі обстріляли село на Дніпропетровщині

Люди не постраждали, руйнування будинків – незначні. 

Окупанти двічі обстріляли село на Дніпропетровщині
Валентин Резніченко
Фото: dnipro.tv

Уночі 20 травня російські військові знову обстріляли село Велика Костромка в Дніпропетровській області. 

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку", – йдеться в повідомленні.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає, у кількох будинках вибиті шибки. 

Нагадаємо, уночі 18 травня російські війська п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Окупанти били з "градів" і "ураганів" по Великій Костромці.

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