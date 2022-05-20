Росіяни зазнали втрат і відступили після штурмів у районі Сєвєродонецька і Авдіївки, – Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог знову обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

Росія веде наступ у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк. На Донецькому напрямку вона активізувала наступальні та штурмові дії, щоб покращити тактичне становище. Ворог стріляв з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, аби зруйнувати фортифікаційні споруди наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у стані та положенні підрозділів збройних сил Білорусі не відзначається. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів, повідомили у зведенні Генштабу станом на 6-ту ранку 86-ї доби героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

На Сіверському напрямку російські війська проводять інженерне облаштування позицій у районі населеного пункту Азаровка Брянської області. Обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумської області та Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Намагається контратакувати, щоб відновити втрачені позиції. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків, які були звільнені ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина.

На Лиманському напрямку росіяни періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Діброва та Закітне.

Ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Сєвєродонецьк, успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити. Веде бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії та мінометів окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне становище своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Олександропілля.

На Авдіївському напрямку противник за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе. Зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку ворог здійснював масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема і з реактивних систем залпового вогню. Вів наступ у районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. У районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони. Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного становища та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Бессарабському напрямку ситуація залишилася без суттєвих змін.

Корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокування цивільного судноплавства.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА типу “Орлан-10”.