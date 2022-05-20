США і весь світ продовжують підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Володимир Зеленський подякував США за схвалення нового пакету підтримки України й демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів. 19 травня цей пакет був проголосований у Сенаті США. Це прояв потужного лідерства та потрібний внесок у наш спільний захист свободи.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент України, щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз складає 5 млрд доларів. Щоб вистояти у війні за свободу, Україні потрібна швидка й достатня фінансова підтримка. Для партнерів не витрати чи подарунок, це їхній внесок у власну безпеку.

Зеленський підкреслив, що захист України означає і захист партнерів України від нових війн і криз, які Росія може спровокувати, якщо матиме успіх у війні проти України.

“І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого”, - зазначив президент України.

Він розповів, що провів 19 травня розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у якій подякував за макрофінансову допомогу у 9 млрд євро.

Також Зеленський говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном про економічні питання, зокрема про експорт української агропродукції та імпорт пального. Зеленський розповів Джонсону про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з «Азовсталі» українських героїв.

Крім того, 19 травня президент України звернувся до студентів українських університетів. Загалом у спілкуванні взяли участь студенти 25 українських університетів з Києва, Білої Церкви, Маріуполя, Чернігова, Харкова, Одеси, Львова, Кривого Рогу, Донецька, Херсона, Івано-Франківська, Горлівки та Дніпра.

Зеленський доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

Також він доручив міністру вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які на контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих територій, оскільки платити за контрактом на навчання у таких умовах вкрай складно.

Президент зазначив, що ЗСУ продовжують просуватися у звільненні Харківщини, але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск.

Зокрема, вчора вони жорстоко і абсолютно безглуздо бомбардували Сєвєродонецька, від чого тільки за один день там загинули 12 осіб, десятки поранено.

Він пригадав і російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, де триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії.

“Це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств”, - наголосив президент.

Він пригадав, що перший судовий процес в Україні проти російського воєнного злочинця вже розпочався, а завершиться це повним відновленням справедливості в межах міжнародного трибуналу.

“Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази й виконує їх”, - пообіцяв Зеленський.

Вчора президент України підписав укази про нагородження 210 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 48 посмертно. Звання Героя України присвоєно капітану Сергію Пархоменку, командиру авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації, посмертно.