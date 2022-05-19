​США хочуть озброїти Україну сучасними протикорабельними ракетами, – Reuters

Білий Дім розглядає два варіанти для передачі Україні – «Гарпун» виробництва Boeing і Naval Strike Missile від Kongsberg та Raytheon Technologies.

Білий дім працює над тим, щоб передати сучасні протикорабельні ракети Україні, щоб допомогти їй подолати морську блокаду Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Троє американських чиновників і два джерела в Конгресі США заявили агенції, що Білий Дім розглядає два варіанти для передачі Україні – «Гарпун» виробництва Boeing і Naval Strike Missile від Kongsberg та Raytheon Technologies. Їх можуть надати безпосередньо США або ж їх європейські союзники, які мають такі ракети.

AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» – протикорабельна ракета з дозвуковою швидкістю та дальністю польоту до 220 км, у певних модифікаціях – до 280 км. Перебуває на озброєнні США, Японії та ряду країн НАТО.

Naval Strike Missile – норвезька протикорабельна дозвукова ракета, максимальна дальність пуску становить 250 км. Ракета здатна вражати надводні та наземні цілі.

За словами співрозмовників Reuters є кілька проблем, які заважають Україні отримати ракети. Зокрема, існує обмежена доступність платформ для запуску «Гарпунів» з берега – це технічно складне рішення – оскільки в основному це ракета морського базування. Двоє американських чиновників заявили, що Сполучені Штати працюють над потенційними рішеннями, які включали зняття пускової установки з американського корабля.

Як стверджують джерела Reuters, кілька країн готові відправити «Гарпуни» в Україну, однак жодна з них не хоче бути першою чи єдиною країною, яка зробить це, побоюючись відповіді з боку Росії.

Джерела в Конгресі повідомили, що іншим варіантом буде надання Україні ракет NSM Норвегією, яка має наземні пускові установки. За оцінками експертів, для роботи з цим озброєнням потрібно менше 14 днів навчання.

На думку Браяна Кларка, військово-морського експерта Інституту Гудзона, від 12 до 24 протикорабельних ракет, таких як «Гарпун», з радіусом дії понад 100 км було б достатньо, щоб переконати Москву зняти блокаду.

«Якщо Путін наполягатиме, Україна може вивести з ладу найбільші російські кораблі, оскільки їм ніде сховатися в Чорному морі», – сказав Кларк.

Росія вже зазнала втрат на морі, зокрема, українські сили оборони потопили крейсер «Москва», флагман її Чорноморського флоту.

Нагадаємо, сьогодні уряд Великої Британії оголосив, що передасть Україні протикорабельні ракети, дрони та артилерію.