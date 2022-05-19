Голови МЗС України та Великобританії обговорили способи розблокування експорту продовольства

Голова МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався із очільницею МЗС Великобританії Ліз Трасс про способи притягнути Росію до відповідальності за її агресію.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“росія несе повну відповідальність не лише за вбивства, катування та зґвалтування українців, але також і за голод людей у всьому світі, в тому числі в Африці”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що обговорив із головою МЗС Великобританії способи розблокування експорту продовольства з України.

Як раніше повідомляли, Канада готова відправити кораблі до європейських портів, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Тому США закликають припинити блокаду Росією українських портів. А генсек ООН Антоніу Гутерріш веде перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українського зерна та запобігти глобальному дефіциту продовольства.