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Голови МЗС України та Великобританії обговорили способи розблокування експорту продовольства

Подробиці про результати перемовин не повідомляються.

Голови МЗС України та Великобританії обговорили способи розблокування експорту продовольства
Фото: elevatorist.com

Голова МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався із очільницею МЗС Великобританії Ліз Трасс про способи притягнути Росію до відповідальності за її агресію. 

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“росія несе повну відповідальність не лише за вбивства, катування та зґвалтування українців, але також і за голод людей у всьому світі, в тому числі в Африці”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що обговорив із головою МЗС Великобританії способи розблокування експорту продовольства з України.

Як раніше повідомляли, Канада готова відправити кораблі до європейських портів, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Тому США закликають припинити блокаду Росією українських портів. А генсек ООН Антоніу Гутерріш веде перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українського зерна та запобігти глобальному дефіциту продовольства.

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