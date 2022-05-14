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Експортувати зерно з України може допомогти Канада

Зерно не можуть вивезти з України через напад Росії.

Експортувати зерно з України може допомогти Канада
Фото: Reuters/Дадо Рувіч

Канада готова відправити кораблі до європейських портів, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує.

Про це повідомило видання ctvnews із посиланням на міністерку закордонних справ Канади Мелані Джолі. 

“Ми повинні переконатися, що ці злаки будуть відправлені у світ”, - повідомила міністерка. 

За її словами, якщо це не буде зроблено, мільйони людей зіткнуться з голодом.

Як раніше повідомлялось, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Через це США закликають припинити блокаду Росією українських портів.

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