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​Президент Фінляндії заявив Путіну про намір вступити в НАТО

У Кремлі відповіли, що це "може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах".

​Президент Фінляндії заявив Путіну про намір вступити в НАТО
Саулі Нііністьо
Фото: ЕРА/UPG

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і сказав йому, що найближчими днями Фінляндія податиме заявку на членство в НАТО.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу президента Фінляндії.

"Президент Нііністьо розповів президенту Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, і масоване вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Президент Нііністьо оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО", - йдеться в пресрелізі.

Нііністьо зазначив, що ще під час їх першої зустрічі в 2012 році він сказав Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку.

"Це те, що відбувається і зараз. Вступаючи в НАТО, Фінляндія зміцнює власну безпеку і бере на себе відповідальність. Також у майбутньому Фінляндія хоче коректно і професійно вирішувати практичні питання, що виникають у зв'язку з тим, що вона є сусідом РФ", - йдеться в повідомленні.

Нііністьо наголосив, що розмова була "прямолінійною, без напружень". Також президент Фінляндії повторив свою глибоку стурбованість людськими стражданнями, викликаними війною, яку Росія веде в Україні.

Він також передав повідомлення про забезпечення евакуації мирних жителів, передані раніше на тому ж тижні президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що телефонний дзвінок був ініційований Фінляндією.

Своєю чергою, у Кремлі повідомили, що  Путін під час розмови "назвав помилковою відмову Гельсінкі від традиційної політики нейтралітету" і заявив, що зміна зовнішньополітичного курсу "може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни.

Росія в традиційній для себе манері почала залякувати Фінляндію наслідками в разі її приєднання до Альянсу. Зокрема, Дмитро Медведєв опублікував допис із залякуваннями щодо збільшення військової присутності Росії в Балтиці, бо вступ Фінляндії і Швеції до НАТО "загрожує Росії". Він написав, що РФ "буде змушена" посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що "ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься". 

Ще він пригрозив підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".

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