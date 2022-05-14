Міністр оборони США наказав відправити до Європи 10,5 тис. військових

Ці сили не спрямують в Україну, а дислокуватимуться в Європі для забезпечення оборони країн НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити близько 10,5 тис. особового складу протягом найближчих місяців для заміни армійських підрозділів, розгорнутих у регіоні напередодні та після російського вторгнення в Україну.

Ці сили не спрямують в Україну, а дислокуватимуться в Європі для забезпечення оборони країн НАТО, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Ці розгортання є заміною один на одного, що залишає нашу загальну позицію сил у регіоні – приблизно 100 000 – без змін", – сказав він на пресконференції.

Це не постійні переміщення, наголосив Кірбі. "Це кроки, розроблені для того, щоб реагувати на поточне середовище безпеки", – сказав він.

"Українці завадили росіянам досягти практично будь-яких своїх стратегічних цілей у війні. Зараз обидві сторони зазнали втрат. Обидві сторони втратили спроможність, чи то технічні засоби, чи то оборонні системи. Тому ми так наполегливо намагаємося зробити так, щоб Україна й надалі мала доступні для неї матеріали, системи, зброю, щоб продовжувати захищатися", – наголосив речник Міноборони США.

Нагадаємо, 11 травня Палата представників США схвалила пакет допомоги Україні на майже 40 млрд доларів. 23,4 млрд у цьому пакеті складе військова допомога, решта – гуманітарна та економічна допомога.

Однак Сенат США не зміг проголосувати за цей пакет після того, як сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував його ухвалення.