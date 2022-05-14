РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
Росіяни обстріляли колону біженців з Херсонщини, – Вілкул
Росіяни обстріляли колону біженців з Херсонщини, – Вілкул
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
ГоловнаСвіт

Міністр оборони США наказав відправити до Європи 10,5 тис. військових

Ці сили не спрямують в Україну, а дислокуватимуться в Європі для забезпечення оборони країн НАТО.

Міністр оборони США наказав відправити до Європи 10,5 тис. військових
Фото: defense.gov

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити близько 10,5 тис. особового складу протягом найближчих місяців для заміни армійських підрозділів, розгорнутих у регіоні напередодні та після російського вторгнення в Україну.

Ці сили не спрямують в Україну, а дислокуватимуться в Європі для забезпечення оборони країн НАТО, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Ці розгортання є заміною один на одного, що залишає нашу загальну позицію сил у регіоні – приблизно 100 000 – без змін", – сказав він на пресконференції.

Це не постійні переміщення, наголосив Кірбі. "Це кроки, розроблені для того, щоб реагувати на поточне середовище безпеки", – сказав він.

"Українці завадили росіянам досягти практично будь-яких своїх стратегічних цілей у війні. Зараз обидві сторони зазнали втрат. Обидві сторони втратили спроможність, чи то технічні засоби, чи то оборонні системи. Тому ми так наполегливо намагаємося зробити так, щоб Україна й надалі мала доступні для неї матеріали, системи, зброю, щоб продовжувати захищатися", – наголосив речник Міноборони США.

Нагадаємо, 11 травня Палата представників США схвалила пакет допомоги Україні на майже 40 млрд доларів. 23,4 млрд у цьому пакеті складе військова допомога, решта – гуманітарна та економічна допомога.

Однак Сенат США не зміг проголосувати за цей пакет після того, як сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував його ухвалення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також