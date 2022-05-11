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Палата представників США схвалила додаткову допомогу Україні на $40 млрд

Усі голоси проти були від республіканців.

Палата представників США схвалила додаткову допомогу Україні на $40 млрд
Фото: Wiki

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який передбачає виділення Україні додаткових 39,8 мільярда доларів допомоги. За проголосували 368 депутатів нижньої палати Конгресу, проти – 57.

Як пише Reuters, усі голоси проти були від республіканців.

Схвалена допомога на сім мільярдів більша, ніж просила адміністрація Джо Байдена. Збільшити суму запропонували конгресмени-демократи.

23,4 млрд доларів у цьому пакеті складе військова допомога, решта – гуманітарна та економічна допомога.

Тепер документ направлять до Сенату, де його чекає ще одне голосування, а після – підпис Байдена.

Три дні тому Міністерство оборони США повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 млн доларів. До пакету допомоги входять 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, три протиартилерійські системи AN/TPQ-36, а також електронне обладнання для придушення перешкод і запчастини до техніки.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

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